SAT.1 Staffel 5 Folge 8
24 Min. Ab 12

Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters besuchen Ronja (33) und ihr Mann Alex (35) Ronjas Mutter Annegret (63). Als die beiden ankommen, trauen sie ihren Augen kaum: Statt zu trauern, beschneidet die Rentnerin fröhlich ihre Büsche - nackt! Auch im Haus warten einige Überraschungen: In Ronjas Zimmer haust ein merkwürdiger Mann, der sich als Meister Bawani (55) vorstellt ...

SAT.1
