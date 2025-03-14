Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das Apartment

SAT.1Staffel 5Folge 2
Das Apartment

Das ApartmentJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 2: Das Apartment

24 Min.Ab 12

Alan (33) und sein Kumpel Veit (33) kennen sich schon aus dem Sandkasten. Doch während Veit eine Laufbahn als erfolgreicher DJ und Frauenschwarm eingeschlagen hat, sammelt Alan mehr Erfahrungen mit Computern als mit dem weiblichen Geschlecht. Der gutaussehende DJ beschließt das zu ändern und seinem Freund auf die Sprünge zu helfen. Er überlässt ihm für ein Wochenende sein Apartment samt attraktiver Gesellschaft und gibt dem jungfräulichen Alan letzte Tipps.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen