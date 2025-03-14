Mein dunkles Geheimnis
Folge 2: Das Apartment
24 Min.Ab 12
Alan (33) und sein Kumpel Veit (33) kennen sich schon aus dem Sandkasten. Doch während Veit eine Laufbahn als erfolgreicher DJ und Frauenschwarm eingeschlagen hat, sammelt Alan mehr Erfahrungen mit Computern als mit dem weiblichen Geschlecht. Der gutaussehende DJ beschließt das zu ändern und seinem Freund auf die Sprünge zu helfen. Er überlässt ihm für ein Wochenende sein Apartment samt attraktiver Gesellschaft und gibt dem jungfräulichen Alan letzte Tipps.
Weitere Folgen in Staffel 5
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
