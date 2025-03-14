Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Terror im Mietshaus

SAT.1Staffel 5Folge 17
Terror im Mietshaus

Mein dunkles Geheimnis

Folge 17: Terror im Mietshaus

24 Min.Ab 12

Seit Wochen werden Heike und ihre Tochter Annkatrin (14) in ihrem Wohnhaus terrorisiert. Die Heizung funktioniert nicht und der Strom fällt immer wieder aus. Dann wird Heike auch noch von einem Fremden im Keller eingesperrt. Doch der schmierige Hausverwalter Richard Opitz unternimmt nichts. Ihm wäre es lieber, wenn Heike und ihre Tochter ausziehen und bietet ihnen sogar 3.000 Euro an, damit sie die Wohnung verlassen. Doch Heike lässt nicht unterkriegen!

