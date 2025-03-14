Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 4
Folge 4: Schwiegermutter im Glück

24 Min.Ab 12

Robert (30) will seinen Eltern endlich sagen, dass er homosexuell und seit zwei Jahren mit Leo (31) liiert ist. Auch seine schwangere Schwester Nadja muss Mutter Katrin und Vater Ludwig etwas beichten: Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und wird ihr Kind alleine großziehen. Doch dann kommt alles ganz anders. Mutter Katrin hält Leo für Nadjas Freund. Um ihr den 60. Geburtstag nicht zu verderben, klären ihre Kinder den Irrtum zunächst nicht auf und das Chaos nimmt seinen Lauf.

