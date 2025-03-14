Mein dunkles Geheimnis
Folge 6: Geld oder Liebe
24 Min.Ab 12
Die Kellnerin und der Kunststudent: Ben (28) und seine Freundin Merle (27) sind ein ungleiches Paar. Doch die Zwei sind unsterblich ineinander verliebt. Wäre da nicht Bens Vater Frank (56). Der befürchtet, dass Merle es nur auf Bens Geldbeutel abgesehen hat - denn der 28-Jährige kommt im Gegensatz zu Merle aus reichem Elternhaus. Frank will die neue Liebe seines Sohnes testen und macht ihr ein unmoralisches Angebot.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1