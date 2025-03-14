Mein dunkles Geheimnis
Folge 105: Showtime im Wohnzimmer
24 Min.Ab 12
Boutique-Besitzerin Mara steht das Wasser bis zum Hals. Mit ihren Dessous macht sie nicht genug Umsatz. Ihr Vermieter Karlo stellt ein Ultimatum, weil Mara mit der Ladenmiete im Rückstand ist. Um ihr Geschäft zu retten, überredet Mara ihre Freundinnen Heike und Tina auf privaten Dessous-Partys zu modeln. Strikte Regel: Die Frauen ziehen sich nur vor weiblichem Publikum aus. Bereits der erste Auftritt wird von einem lüsternen Ehemann mit versteckter Kamera gefilmt ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1