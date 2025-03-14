Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 106
22 Min.Ab 12

Katrin fällt aus allen Wolken, als die Polizei auftaucht, Ehemann Martin vom Frühstückstisch wegholt und auf die Wache bringt. Der Heizungsmonteur steht unter schwerem Verdacht: Er soll bei einem Kunden wertvolle Uhren gestohlen haben. Katrin kann nicht fassen, dass ihr Mann die Tat auch noch gesteht. Denn sie hat keinerlei Zweifel daran, dass er unschuldig ist. Warum hält Martin den Kopf für eine Straftat hin, die er nicht begangen hat?

