Mein dunkles Geheimnis
Folge 114: Ausgeliefert
24 Min.Ab 12
Nick Eickelmann erreicht der panische Hilferuf seines Sohnes. Der 19-Jährige wird irgendwo gegen seinen Willen gefangengehalten. Die Polizei glaubt nicht an eine Entführung und wird frühestens in 48 Stunden aktiv. Gemeinsam mit Exfrau Helen macht sich Nick auf die Suche nach ihrem Sohn: Patrick hat seinen Job schon vor Wochen gekündigt, ist nicht mehr mit seiner Freundin zusammen. Die Eltern sind hochgradig alarmiert.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1