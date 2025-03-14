Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 126
Folge 126: Tag der Abrechnung

24 Min.Ab 12

Beim Sonntagsfrühstück werden Susanne, ihr Mann Daniel und Sohn Lukas von einem bewaffneten Mann überfallen und als Geiseln genommen. Der Ex-Knacki zwingt Susanne, ihn auf den Schrottplatz zu begleiten, den die Familie betreibt. Zwischen Autowracks sucht Jens vergeblich und zunehmend aggressiv nach der Beute aus einem Überfall, die er vor zwei Jahren versteckt hat. Dann taucht Jens' Komplize Matze auf und fordert seinen Anteil an der Beute ein. Doch wer hat das Geld?

