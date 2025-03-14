Mein dunkles Geheimnis
Folge 127: Die einzige Zeugin
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Innenarchitektin Anke macht sich große Sorgen um ihre Tochter Marie. Die 16-Jährige ist einzige Zeugin eines Raubüberfalls, schweigt sich aber gegenüber der Polizei und ihrer Mutter aus. Das Mädchen verdrängt ein beängstigendes Erlebnis und fällt in der Schule durch Alkohol- und Drogenkonsum auf. Um Marie zu helfen, macht sich Anke auf die Jagd nach dem Täter und hat bald einen furchtbaren Verdacht.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1