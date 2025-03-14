Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 128
25 Min.Ab 12

Auf einem Rastplatz werden Marianne und ihr neuer Freund Fabian von zwei maskierten Gestalten brutal überfallen und halbnackt an die Heizung des Waschraumes gekettet. Die Täter verwüsten auch Mariannes Schlafzimmer und fordern in einer Drohbotschaft, dass sie sich von Fabian trennen soll. Marianne hat ihren cholerischer Exfreund Robert in Verdacht. Oder gibt es sonst noch jemanden, der mit allen Mitteln die neue Liebe torpedieren will?

