Mein dunkles Geheimnis

50 Fahrstunden

SAT.1Staffel 5Folge 130
50 Fahrstunden

50 FahrstundenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 130: 50 Fahrstunden

23 Min.Ab 12

Fahrschulinhaberin Gesa fürchtet um ihre Existenz: Jemand hat über Nacht ihren Fahrschulwagen demoliert und Fahrlehrer Till mittels K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Gleich mehrere Personen kommen als Täter in Betracht: War es Exmann Ralf, der sich rächen will? Oder dessen neue Verlobte Ingeborg, die auf Gesa eifersüchtig ist? Oder will Taxifahrer Edgar die Fahrschule ruinieren, damit er genug Kundschaft hat? Gesa und Till legen Köder aus ...

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

