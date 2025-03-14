Mein dunkles Geheimnis
Folge 22: Kleider machen Leute
23 Min.Ab 12
Model-Bookerin Anja (33) und Model Frank (35) sind seit einigen Wochen ein Paar und bis über beide Ohren verliebt. Deswegen sieht Anja auch darüber hinweg, dass Frank scheinbar stets ohne Geld aus dem Haus geht und sie immer wieder für sein Mittagessen und seinen Kaffee aufkommen muss. Doch als er die Zutaten für ein gemeinsames Abendessen aus einem Müllcontainer sammelt, werden Anja und ihre beste Freundin Corinna (31) skeptisch und stellen Frank zur Rede.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1