Mein dunkles Geheimnis
Folge 31: Die letzte Runde
24 Min.Ab 12
Barkeeper Stefan und seine Freundin Anne sind seit wenigen Wochen ein Paar und bis über beide Ohren verliebt. Doch plötzlich lässt Stefan nichts mehr von sich hören und ist weder zu erreichen noch irgendwo aufzufinden. Anne macht sich große Sorgen, während ihre Mutter die Ängste ihrer Tochter herunterspielt. Dennoch machen sich beide auf die Suche nach dem Barkeeper. Ist ihm womöglich etwas Schlimmes zugestoßen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1