Mein dunkles Geheimnis

Allein, allein

SAT.1Staffel 5Folge 33
22 Min.Ab 12

Kellnerin Janina (25) macht sich große Sorgen, als sie die achtjährige Nele mutterseelenallein an einem Tisch im Restaurant sitzen sieht. Schon seit einer halben Stunde ist Neles Papa Christian (38) wie vom Erdboden verschluckt. Polizistin Hanne (38) kümmert sich um die Kleine und fährt sie nach Hause zu ihrer Mutter. Sie verspricht, Neles Vater zu finden. Dieser wacht währenddessen in einem zweifelhaften Etablissement auf und kann sich an nichts erinnern ...

SAT.1
