SAT.1Staffel 5Folge 34
Folge 34: Nackte Tatsachen

23 Min.Ab 12

Melanie (30) ist frisch verliebt in den Fotografen Thomas (30). Beim zweiten Date führt er ihr stolz sein Fotostudio vor und gibt sich ganz gentleman-like. Doch dann entdeckt Melanie in einem Nebenzimmer eindeutige Fotos von Paaren beim Sex. Spielt Thomas Melanie etwas vor und ist in Wirklichkeit in der Porno-Branche tätig? Melanie will unbedingt die Wahrheit herausfinden. Dann taucht plötzlich eine geheimnisvolle Blondine auf, die einiges gegen Thomas in der Hand hat.

