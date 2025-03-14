Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 35
23 Min.Ab 12

Familie Franzen ist im Hochzeitsfieber. Nur noch zwei Wochen, dann will Kimberly ihren Volker heiraten - doch eine schicksalhafte Begegnung ändert plötzlich alles. Kimberlys Patentante Elvira ist extra angereist, um die Familie bei den Vorbereitungen zu unterstützen und auch den neuen Schwiegersohn kennenzulernen. Doch das erste Treffen läuft anders als erwartet: Elvira behauptet, in Volker den totgeglaubten Hendrik wiederzuerkennen ...

