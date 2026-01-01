Mein dunkles Geheimnis
Folge 36: Die falsche Leihmutter
23 Min.Ab 12
Julia und ihre Schwester Katharina sind beste Freundinnen. Ihr Verhältnis ist so eng, dass Katharina ihrer Schwester einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: ein Baby. Julia kann keine eigenen Kinder bekommen. Ihr Mann Phillip jedoch ist zeugungsfähig. Mit der Becherchen-Methode ist Katharina von ihrem Schwager schwanger geworden und will nun für ihre verzweifelte Schwester das Familienglück perfekt machen. Doch plötzlich verschwindet Katharina kurz vor dem Geburtstermin!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
