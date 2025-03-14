Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 38
23 Min.Ab 12

Auf seiner täglichen Joggingstrecke erwartet Polizist Jan (36) eine böse Überraschung: Eine fremde Frau räkelt sich halbnackt auf seiner Motorhaube. Doch Jan ist alles andere als begeistert, die Stalkerin entwickelt sich für ihn und seine Famillie zum Albtraum. Sie behauptet felsenfest ihn zu kennen und bedrängt ihn immer mehr. Wie weit wird die Stalkerin gehen?

SAT.1
