Mein dunkles Geheimnis
Folge 39: Wo ist Papa?
23 Min.Ab 12
Als Busfahrerin Marie von ihrer Nachtschicht nach Hause kommt, findet sie ihre Kinder Lena und Finn schlafend im Hausflur vor. Was ist passiert und vor allem wo steckt Maries Mann Mike? Die 31-Jährige ist sich sicher, Mike muss etwas zugestoßen sein - der Familienvater würde seine Kinder niemals nachts alleine lassen. Maries Verzweiflung wächst mit jeder Stunde, doch dann taucht eine mysteriöse Frau auf. Hat sie etwas mit Mikes Verschwinden zu tun?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
