SAT.1Staffel 5Folge 42vom 21.07.2021
23 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12

Eine handvoll Mädchen kämpfen um den Titel des Werbegesichts einer neuen Charity-Kampagne. Doch der Wettkampf wird manipuliert. Ein Model erhält eine unerwünschte Haartönung, ein anderes wird beim Shooting von Juckpulver gequält und eine weitere Dame verletzt sich an einer Scherbe in ihrem Schuh. Es werden wilde Verdächtigungen ausgesprochen, doch wer steckt wirklich hinter den gemeinen Anschlägen? Und wer wird der neue Star der Kampagne?

