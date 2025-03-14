Mein dunkles Geheimnis
Folge 43: Lügen haben kurze Beine
23 Min.Ab 12
Mascha möchte ihre Tochter von einem Schulausflug abholen, doch diese hat sich mit ihren beiden Freundinnen nicht am Treffpunkt eingefunden. Die Eltern sind in großer Sorge und alarmieren die Polizei. Plötzlich erreicht sie ein Anruf eines Entführers. Eines Tages kommt Maschas Tochter Annika nach Hause. Sie erzählt ihrer Mutter, die Entführer hätten sie freigelassen. Doch dann gesteht sie, dass die Mädchen die Entführung nur vorgetäuscht haben, um einem Mathetest zu entgehen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1