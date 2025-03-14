Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 43
Folge 43: Lügen haben kurze Beine

23 Min.Ab 12

Mascha möchte ihre Tochter von einem Schulausflug abholen, doch diese hat sich mit ihren beiden Freundinnen nicht am Treffpunkt eingefunden. Die Eltern sind in großer Sorge und alarmieren die Polizei. Plötzlich erreicht sie ein Anruf eines Entführers. Eines Tages kommt Maschas Tochter Annika nach Hause. Sie erzählt ihrer Mutter, die Entführer hätten sie freigelassen. Doch dann gesteht sie, dass die Mädchen die Entführung nur vorgetäuscht haben, um einem Mathetest zu entgehen ...

