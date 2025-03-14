Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Tote leben länger

SAT.1Staffel 5Folge 45
Tote leben länger

Mein dunkles Geheimnis

Folge 45: Tote leben länger

24 Min.Ab 12

Als Dekorateurin Henrike Wieland (32) in der Boutique ihrer besten Freundin aushilft, macht sie eine unglaubliche Entdeckung: Ihr tot geglaubter Mann sitzt nur wenige Meter von ihr entfernt in einem Fahrschulauto! Kann das wirklich sein? Max ist vor zwei Jahren bei einem Fährunglück spurlos verschwunden, doch Henrike hat nie mit seinem Tod abschließen können. Henrike lässt nichts unversucht, um die Wahrheit herauszufinden.

