SAT.1Staffel 5Folge 48
22 Min.Ab 12

Der 21-jährige Rocco boxt seit seinem zehnten Lebensjahr und träumt von einer Karriere als Profiboxer. Seine große Liebe Maria (19) unterstützt ihn dabei voll und ganz. In wenigen Tagen findet der wichtigste Kampf seiner Karriere statt, doch während eines Trainings bricht Rocco plötzlich zusammen. Sein Arzt stellt fest, dass er Blutdrucksenker im Blut hat, doch Rocco hat noch niemals in seinem Leben gedopt und kann sich das nicht erklären. Hat ihm jemand das Mittel untergemischt?

SAT.1
