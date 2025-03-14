Liebesgrüße aus St. PetersburgJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 51: Liebesgrüße aus St. Petersburg
22 Min.Ab 12
Nina (36) und Ralf (39) kommen aus einem gemeinsamen Liebesurlaub. Doch zu Hause wartet eine böse Überraschung auf die beiden! In der Badewanne liegt die 31-jährige Dunja aus Russland und präsentiert dem Paar ihren Babybauch. Scheinbar ist sie von Ralf schwanger. Der 39-Jährige war tatsächlich wegen einer Geschäftsreise in St. Petersburg und kann sich an einen "wodkareichen" Abend nicht mehr so richtig erinnern. Ist in seinem Alkoholrausch etwa dieses Kind entstanden?
