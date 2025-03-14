Mein dunkles Geheimnis
Folge 52: Auf der Flucht
22 Min.Ab 12
Silke (38) und Tanja (39) sind schon lange dickste Freundinnen, doch plötzlich lässt Tanja nichts mehr von sich hören, weist Silke immer wieder zurück. Silke ist verzweifelt - die beiden hatten nie Geheimnisse voreinander! Gemeinsam mit Ehemann Gunnar (39) versucht sie den Grund für Tanjas reserviertes Verhalten herauszufinden. Auf Tanjas Hof gehen sie auf Spurensuche und treffen auf einen fremden Mann, der sich später als Volker und Tanjas neuer Lebensgefährte vorstellt ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
