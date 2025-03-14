Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Besessen

SAT.1Staffel 5Folge 56
Besessen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 56: Besessen

24 Min.Ab 12

Kai (30) wurde von seinem Chef zum Abteilungsleiter befördert. Seine Kollegin Katja (40) ist davon alles andere als begeistert, schließlich ist sie bereits seit zehn Jahren in der Werbeagentur beschäftigt. Doch Kais Erfolg hält nicht lange an, denn bei einem wichtigen Kundentermin passiert ihm ein großer Fauxpas - statt seiner Präsentation läuft plötzlich ein Pornofilm auf der Leinwand. Versucht Katja ihn etwa absichtlich zu schaden?

