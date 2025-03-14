Mein dunkles Geheimnis
Folge 59: Superheld
22 Min.Ab 12
Sabine (44) konnte ihrem Sohn Marvin (16) bislang immer vertrauen, doch auf einmal muss sie sich große Sorgen machen. Der 16-Jährige kommt mit blauen Flecken nach Hause und wirkt verändert. Wurde er etwa verprügelt? Hat sein Vater etwas mit den Verletzungen zu tun? Oder ist er etwa auf die schiefe Bahn geraten? Sabine glaubt, dass ihr Sohn sich in großer Gefahr befindet und will ihm um jeden Preis helfen. Doch dann macht sie eine schreckliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1