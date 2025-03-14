Mein dunkles Geheimnis
Folge 63: Die Luft ist raus
23 Min.Ab 12
Viola (42) hat schon seit einem Jahr keinen Sex mehr mit ihrem Mann Jens (44). Die Sekretärin ist verzweifelt und versucht mit allen Mitteln ihre Ehe zu retten. Als Viola ihren Mann splitterfasernackt in der Badewanne voll Luftballons erwischt, schwant ihr Böses. Ihr Verdacht, dass Jens einen Gummifetisch hat wird von seiner neuen Liebe zu Gimmuhandschuhen und Latex-Unterhosen noch bestätigt. Hat die Ehe von Viola und Jens noch eine Chance?
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
