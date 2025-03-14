Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 65
23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Vera (44) bricht zusammen, als ihre Tochter Finja (11) vor ihren Augen von einer unbekannten Frau entführt wird. Obwohl Finja am gleichen Abend wieder auftaucht, findet Vera keine Ruhe. Sie fühlt sich beobachtet und ist in ständiger Sorge um ihre Tochter. Eine erneute Entführung des Mädchens auf dem Wochenmarkt wirft Vera vollends aus der Bahn. Wer hat es auf die kleine Finja abgesehen? Welches Geheimnis steckt hinter den Entführungen?

SAT.1
