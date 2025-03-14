Mein dunkles Geheimnis
Folge 66: Der Babytrick
24 Min.Ab 12
Star Trek-Fan Joel lebt bei seiner älteren Schwester Sina und deren Familie. Zu seinem kleinen, sechs Monate alten Neffen Paul hat er bisher keine Beziehung aufgebaut. Das sorgt für Dauer-Zoff mit Schwester Sina. Doch plötzlich ändert Joel seine Meinung und will ständig etwas mit Baby Paul unternehmen. Sina traut dem Frieden nicht und glaubt, dass Joel ein Geheimnis hat, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Rico aufdecken will. Was verbirgt der Chemielaborant vor seiner Familie?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1