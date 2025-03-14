Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 70
23 Min.Ab 12

Für die 15-jährige Lena bricht eine Welt zusammen. Ihre große Liebe Timo (18) macht Schluss und die Schülerin ist noch dazu im dritten Monat schwanger. Mutter Anne will den werdenden Vater Timo zur Rede stellen, doch der glaubt nicht an die Schwangerschaft seiner Ex. Als Lena offenbart, dass sie Drillinge bekommt, macht Mutter Anne eine schwerwiegende Entdeckung.

