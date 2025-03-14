Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Der Spanner im Schwimmbad

SAT.1Staffel 5Folge 73
Der Spanner im Schwimmbad

Mein dunkles Geheimnis

Folge 73: Der Spanner im Schwimmbad

23 Min.Ab 12

Im Schwimmbad von Bernd und Rebecca laufen die weiblichen Badegäste Amok, nachdem sexy Bikinifotos von ihnen im Internet aufgetaucht sind. Die Schwimmbadbesitzer finden tatsächlich mehrere versteckte Kameras in ihren Umkleidekabinen. Bernds 17-jähriger Sohn Steven gerät unter Verdacht, die Kameras installiert zu haben. Doch Bernd glaubt an die Unschuld seines Sohnes und schaltet einen Detektiv ein. Geht ihnen der unheimliche Spanner in die Falle?

