Mein dunkles Geheimnis
Folge 74: Kampf um Leonie
24 Min.Ab 12
Seit einem Jahr hat Vater Carsten seine zehnjährige Tochter Leonie nicht mehr gesehen. Carstens Ex Maja verweigert jeglichen Kontakt. Aus Verzweiflung kettet sich Carsten in Unterwäsche an das Treppengeländer des Jugendamtes. Doch der Handelsvertreter landet auf der Polizeiwache. Als Carsten eine Anwältin engagiert und ein Besuchsrecht erstreiten kann, flüchtet Maja mit Tochter Leonie. Kann Carsten seine Frau aufhalten und seine geliebte Tochter wieder in die Arme schließen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1