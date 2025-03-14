Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 75
24 Min.Ab 12

Alarm in der Nachbarschaft! Als die 17-jährige Stella das Auto von Nachbarin Birgit mit einem Baseballschläger zertrümmert, ruft die geschiedene Mutter sofort die Polizei. Nach einem Verhör der verfeindeten Familien klaut Stella das Auto ihrer Mutter Monika und haut ab. Monika bleibt keine andere Wahl: Um den Familienfrieden zu retten, offenbart sie ihre dunkle Vergangenheit. Was hat die 39-Jährige ihrer Tochter jahrelang verschwiegen?

