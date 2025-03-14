Mein dunkles Geheimnis
Folge 84: Tochter auf Abwegen
24 Min.Ab 12
Familiendrama in Köln! Mutter Harriet fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihr Mann Horst ihre Tochter Ronja in der Speisekammer eingesperrt hat. Nachdem die Nachbarn die Polizei gerufen haben, steht auch noch das Jugendamt vor der Tür! Die 45-jährige Harriet ist verzweifelt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Karin will sie herausfinden, was ihr Mann und ihre 17-jährige Tochter vor ihr verbergen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1