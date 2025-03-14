Mein dunkles Geheimnis
Folge 88: One-Way-Ticket für die Liebe
24 Min.Ab 12
Der 42-jährige Peter hat sich im Internet in die junge Ukrainerin Natalja verliebt und lässt sie nach Deutschland einfliegen. Denn Peter glaubt an die große Liebe, doch die hübsche Natalja lässt ihn zappeln. Da nützen auch ein Wohnungstausch und eine Waxing-Behandlung nichts. Peter beißt bei Natalja auf Granit. Als jedoch die Kreditkarte des Fahrradhändlers verschwindet, ist Peter zutiefst enttäuscht. Hat die Ukrainerin den gutgläubigen Peter nur ausgenutzt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1