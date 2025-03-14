Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

One-Way-Ticket für die Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 88
One-Way-Ticket für die Liebe

One-Way-Ticket für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 88: One-Way-Ticket für die Liebe

24 Min.Ab 12

Der 42-jährige Peter hat sich im Internet in die junge Ukrainerin Natalja verliebt und lässt sie nach Deutschland einfliegen. Denn Peter glaubt an die große Liebe, doch die hübsche Natalja lässt ihn zappeln. Da nützen auch ein Wohnungstausch und eine Waxing-Behandlung nichts. Peter beißt bei Natalja auf Granit. Als jedoch die Kreditkarte des Fahrradhändlers verschwindet, ist Peter zutiefst enttäuscht. Hat die Ukrainerin den gutgläubigen Peter nur ausgenutzt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen