SAT.1Staffel 5Folge 90
23 Min.Ab 12

Ein Seitensprung vor 17 Jahren hat für Familienvater Oliver verheerende Folgen: Überraschend steht sein Sohn Marc vor der Tür und will samt Beagle-Mischling Edna bei der Familie einziehen. Für Olivers Tochter Natalie und seine Frau Tatjana bricht eine Welt zusammen.Und das neue Familienmitglied hat ein düsteres Geheimnis.

SAT.1
