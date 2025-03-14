Mein dunkles Geheimnis
Folge 90: Das Kuckucksei
23 Min.Ab 12
Ein Seitensprung vor 17 Jahren hat für Familienvater Oliver verheerende Folgen: Überraschend steht sein Sohn Marc vor der Tür und will samt Beagle-Mischling Edna bei der Familie einziehen. Für Olivers Tochter Natalie und seine Frau Tatjana bricht eine Welt zusammen.Und das neue Familienmitglied hat ein düsteres Geheimnis.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1