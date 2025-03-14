Mein dunkles Geheimnis
Folge 92: Mama mischt sich ein
22 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Ulla ist geschockt: Ihr Sohn Philip hat sich in eine 30 Jahre ältere Frau verliebt! Macht Barbesitzerin Ramona den 22-jährigen BWL-Studenten mit Drogen gefügig? Mama Ulla hat panische Angst, dass sich ihr Sohn seine Zukunft ruiniert.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
