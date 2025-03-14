Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Rosenkrieg

SAT.1Staffel 5Folge 93
Rosenkrieg

RosenkriegJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 93: Rosenkrieg

24 Min.Ab 12

Annabell und Tom haben sich auf Probe getrennt und leben gemeinsam mit Tochter Julia friedlich unter einem Dach. Bis Tom seiner Familie Ungeheuerliches zumutet: Ohne Vorwarnung zieht seine junge Geliebte Nelly mit ihrem Hündchen Sheila ein. Nachdem Nelly mit Klebeband das ganze Haus teilt und ihr Revier markiert, werden auch der Blondine üble Streiche gespielt. Ist Ehefrau Annabell im Rosenkrieg jedes Mittel recht?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen