Mein dunkles Geheimnis
Folge 94: Plötzlich reich
24 Min.Ab 12
Die Busfahrer Rokko und Arne machen einen sensationellen Fund. Jemand hat 5.000 Euro in ihrem Bus liegengelassen. Statt die rätselhafte Tüte voller Geld bei der Polizei abzugeben, teilen die Freunde den Fund auf und versprechen sich hoch und heilig, das Geld ein halbes Jahr lang nicht anzurühren. Doch stattdessen gibt Arne seinen Part mit vollen Händen aus. Und prompt meldet sich ein dubioser Erpresser, der sofort jeden Cent zurück verlangt.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1