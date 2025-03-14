Mein dunkles Geheimnis
Folge 99: Rapunzel
23 Min.Ab 12
Die lange blonde Haarpracht ist das Kapital von Model Melanie. Umso schlimmer ist es, dass sie eines Morgens aufwacht und nur noch ein paar Fransen auf dem Kopf hat. Jemand hat ihre schönen Haare abgeschnitten! Melanie stürzt in eine Identitätskrise und versucht verzweifelt, den gemeinen Täter zu finden. Die junge Frau verdächtigt ihren eifersüchtigen Ex-Freund. Auch ihre missgünstige Modelkollegin Marie kommt in Betracht ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1