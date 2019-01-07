Gaumenschmaus im "Rupperts Bonvivant"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.01.2019: Gaumenschmaus im "Rupperts Bonvivant"!
44 Min.Folge vom 07.01.2019Ab 6
Mike Süsser hat sich ein neues Ausflugsziel ausgeguckt und schaut im Bayerischen Wald vorbei. Los geht es bei "Rupperts Bonvivant" in Windorf bei Passau. Gastgeber Michael Ruppert präsentiert jung-dynamisch das Familienrestaurant: eine moderne, gehobene Küche im traditionellen Umfeld. Wenn es jetzt noch schmeckt, stehen die Chancen gut.
