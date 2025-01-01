Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schartner Alm", Ritten/Südtirol
44 Min.
Bergfest in den Dolomiten: Geschäftsführerin Nicole Ramoser erfüllte sich und ihrer Familie ihren Lebenstraum, die "Schartner Alm" in Ritten. Hier verbindet sie Camping mit edlem Fine Dining und ist bekennende Perfektionistin. Ob diese ungewöhnliche Kombination gepaart mit ihrer Detailverliebtheit bei Mike und den vier Kollegen den richtigen Nerv treffen wird?
