Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Auf geht's zum höchstgelegenen landwirtschaftlichen Betrieb im Harz - dem "Brockenbauer". Der Familienbetrieb schickt Gastgeberin und Restaurantleiterin Julia Thielecke in den Wettstreit. Die hausgemachten Harzer Spezialitäten folgen dem Prinzip des Farm-to-Table. Mit größter Nachhaltigkeit und dem Zero-Waste-Prinzip werden Klassiker wie Schweinebraten präsentiert. Kann Julia auch die Stadtkinder unter den Gastronomen vom Konzept des Bauernhoflokals überzeugen?

