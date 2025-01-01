Klassische Allgäuer Küche im Schlosskeller "Bad Hindelang"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Klassische Allgäuer Küche im Schlosskeller "Bad Hindelang"
45 Min.Ab 6
Der Schlosskeller "Bad Hindelang" eröffnet den gastronomischen Wettstreit im Allgäu. Gastgeber Peter Brutscher möchte mit klassisch, allgäuischer Küche in festlichem Ambiente seine Mitstreiter beeindrucken. Er ist sich sicher, dass er mit seinem Konzept punkten kann. Kann er unseren Profi Mike Süsser und die Konkurrenten überzeugen?
