Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.12.2019: Menü für moderne Ritter und Burgfräulein im "Burggasthof Hohnstein"
44 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 6
Der Burgherr Kai Prengel lädt zum Festmahl ein. Der rustikale "Burggasthof Hohnstein" liegt zu Fuße der Ruine von Hohnstein und ist der heutige Schauplatz für den Gastrowettstreit. Der sympathische Gastgeber kredenzt seinen Gästen eine gutbürgerliche deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen. Ob die Kollegen und Mike das erwartet hätten? Das Mittelalter ruft - lassen wir die Spiele beginnen!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Kabel Eins