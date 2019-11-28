Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.11.2019: "El Greco", Zella-Mehlis
44 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 6
Griechische Küche auf tollem Niveau. Dafür steht Vladimirios Peclivanidis, kurz Vladi genannt. Der Familienbetrieb vom "El Greco" möchte vor allem eines: kreativ sein! Wie werden die Gastronomen auf die originalen griechischen Rezepte von Mama reagieren? Reicht es für den goldenen Teller?
