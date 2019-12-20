Michelinstern statt Weihnachtsstern im "Astra"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.12.2019: Michelinstern statt Weihnachtsstern im "Astra"
44 Min.Folge vom 20.12.2019Ab 6
Il grande finale in Südtirol! Koch Gregor Eschgfäller kann mit gerade einmal 30 Jahren nicht nur einen Michelin-Stern vorweisen, sondern eröffnete sein "Restaurant Astra" obendrein in Steinegg, dem ersten europäischen Sternendorf. Mit exklusiver Gourmetküche will er bei den weihnachtlich gestimmten Kollegen für so einige Überraschungsmomente sorgen und den letzten gemeinsamen Tag unvergesslich machen. Ob Gregor das gelingt? Es wird noch einmal spannend!
