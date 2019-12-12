Das Restaurant "Zum Sailer" gewährt tiefe Einblicke in die Österreichische KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.12.2019: Das Restaurant "Zum Sailer" gewährt tiefe Einblicke in die Österreichische Küche
44 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 6
Heute geht es für Mike Süsser kulinarisch gesehen zurück in seine Wahlheimat. Johannes Hirtl bietet in seinem Restaurant original österreichische Küche an. Der gelernte Koch möchte die typische Kulinarik seiner Heimat auf die Teller in seinem Restaurant in Marktoberdorf bringen. Der Kampf um den goldenen Teller geht weiter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins